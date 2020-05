TransEtHandi : une visibilité qui dérange ?

Fin avril le hastag #TransEtHandi a été lancé pour inciter la communauté à une action collective de visibilité. Le but ? Montrer que les personnes trans et en situation de handicap existent. Suite à cette initiative, une vague de harcèlement validiste et transphobe a suivi. Illustrant d’autant plus, la nécessité de parler de croisement de ces deux oppressions.

Dans la soirée du 22 avril 2020, Scott a décidé de lancer l’hashtag #TransEtHandi et explique pourquoi à Komitid : « Beaucoup de hashtags circulent pour la visibilité des personnes LGBT, j’avais envie qu’on mette l’accent sur des personnes oubliées dans les luttes LGBT, celles en situation de handicap, montrer qu’on était beaucoup ».

https://twitter.com/ScottyReddy/status/1252885240034582528

Plus d’une centaine de personnes se sont prêtées au jeu de poster quelques photos, parler de leur(s) handicap(s), afficher leur fierté d’être ce qu’iels sont. Komitid en a interviewé quelques unes.