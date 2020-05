La discrimination envers les personnes LGBT+ reste élevée en Europe, selon une vaste étude

Les personnes LGBT+ en Europe sont aujourd'hui plus nombreuses à évoquer ouvertement leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre, mais la peur, la violence et la discrimination restent élevées, selon la plus large enquête jamais menée par l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), publiée jeudi 14 mai.

Les personnes LGBT+ sont 43% à s'être sentis discriminés dans les douze mois ayant précédé le questionnaire, un chiffre en augmentation de six points par rapport à la dernière enquête effectuée en 2012. Pour les personnes trans, cette proportion monte même à 60%.

Les personnes trans et intersexes en Europe sont deux fois plus nombreuses que les autres groupes LGBT+ à faire état d'une agression dans l'année précédant l'enquête. La moitié d'entre elles déclarent avoir des difficultés à subvenir à leurs besoins.