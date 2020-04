Russie : Une youtubeuse forcée de quitter le pays après avoir fait une vidéo avec un homme gay

Victoria Pich est une youtubeuse russe de 25 ans. Elle a créé sa chaîne en 2013, qui compte presque deux millions d'abonné.e.s. En 2019, elle a sorti une série de vidéos en Russie, intitulée « Real Talk ». Elle est inspirée de la chaîne YouTube américaine HiHo Kids et sa série « Kids Meet », qui organise des rencontre entre des enfants et tous types de personnes, comme une femme vivant avec le VIH, un survivant de thérapie de conversion ou un ancien membre d'un gang. Ce format a pour vocation d'encourager les enfants à poser des questions et développer la tolérance.

Sanctionnée pour une vidéo avec un homme gay

Dans un épisode de « Real Talk », elle a présenté aux enfants un graphiste de 21 ans, Maksim Pankratov, qui est gay.