« L’euphorie de genre, c’est ne plus se mentir à soi-même. » Camille, costumier de 27 ans, raconte sa transidentité avec enthousiasme. Sa voix tranquille et amusée s’ajoute à toutes celles qui préfèrent mettre en avant cette notion optimiste plutôt que son contraire, la dysphorie. Cette dernière est définie par l’Association américaine de psychiatrie et l’Organisation mondiale de la santé comme « un conflit entre le genre assigné de la personne et celui auquel elle s’identifie », qui implique souvent une « détresse importante ».

La sexologue norvégienne Esben Esther Pirelli Benestad, elle-même trans, revendique l’invention de l’expression « euphorie de genre » il y a une vingtaine d’années. Elle la décrit comme « un état d’esprit positif par rapport au genre […] qui se manifeste lorsque l’entourage vous perçoit de la même façon que vous vous percevez. » Pour la sociologue Karine Espineira, il s’agit d’« un contre-discours de la notion de dysphorie et un détournement de la classification médicale. » Lexie, 24 ans, militante et étudiante en histoire de l’art, la voit comme « une confirmation de notre genre d’après tout un ensemble de normes et de marqueurs culturels. »