Le chef du renseignement américain veut faire pression sur les pays réprimant l'homosexualité

Richard Grenell, directeur par intérim du Renseignement national, et lui-même gay, a affirmé dans un entretien au New York Times jeudi 23 avril que les 17 agences qu'il supervise, dont la CIA et la NSA, devraient inciter les pays criminalisant l'homosexualité à abroger leurs lois anti-LGBT+.

C'est le cas de plusieurs alliés stratégiques de Washington, comme l'Égypte, l'Arabie saoudite ou la Malaisie.