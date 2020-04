LGBT Books to Prisoners : la solidarité à travers les barreaux

De la Californie, à la Floride, en passant par la Pennsylvanie, ​LGBT Books to Prisoners récolte et envoie - depuis plus de dix ans – des livres aux personnes LGBT+ incarcérées à travers les États-Unis. Au delà des lectures qu’apportent l’organisation aux détenu.es, elle créée un véritable lien social et les écarte de la solitude.

« Merci de m’avoir envoyé Trans bodies trans selves. J’ai trouvé ce livre merveilleux, car il n’y a aucun transgenre avec qui parler et les personnes LGBQ ne comprennent pas que le T appartient aussi à leur communauté. Je suis en quelque sorte marginalisé.e par les marginalisé.es​ ». Voici parmi d'autres, la lettre d’un.e détenu.e réceptionnée en mai 2019 par LGBT Books to Prisoners​. C’est la lecture de ces courriers qui a poussé Melissa Charenko, 32 ans, à s’engager en tant que bénévole au sein de ​LGBT Books to Prisoners​.