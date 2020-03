L'athlète irlandais Denis Finnegan fait son coming out gay

La star irlandaise de l'athlétisme Denis Finnegan a fait son coming out gay lundi 23 mars dans une interview à Outsports.

Denis Finnegan s'est exprimé sur le podcast Five Rings To Rule Them All, qui invite des athlètes olympiques LGBT+. Au micro de Cyd Zeigler, le champion irlandais a déclaré qu'il espère que son coming out pourra aider les jeunes athlètes LGBT+.