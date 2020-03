L'Andorre va bientôt légaliser le mariage pour tou.te.s

L'Andorre est l'une des plus petites nations au monde. Elle se situe entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées et ne compte que 77 000 habitants.

Les partenariats civils pour les personnes de même sexe sont légaux dans la principauté depuis 2014. Cependant, au même titre que le Pacs en France, la communauté LGBT+ locale estime que la loi actuelle est discriminatoire et incomplète.