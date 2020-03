Enquête : comment les établissements, les experts en santé et les associations LGBT+ font face au coronavirus

Mardi 10 mars 2020, 19h, je me rends au Bunker, un des plus grands sex-clubs de Paris.

En haut, des cabines pour se changer, un petit bar et un fumoir, le tout enveloppé d’une lumière rouge. En bas une grande partie cruising avec un labyrinthe de cabines, une darkroom, des slings, des glory holes et un urinoir pour les amateurs de douches dorées.

Le mardi soir est habituellement très populaire et pour cause, le dress code à partir de 20 heures est le même pour tout le monde : à poil !

D’habitude les cabines sont bondées à cette heure-ci. Les cadres en costard cravate enlèvent leur costume pour ne garder qu’un jock strap et les amateurs de joggings ne gardent que leurs grosses chaussettes de foot avec leurs baskets.

Mais ce soir il y a moins de monde que d’habitude et Philippe, le gérant, est inquiet : « Les clients viennent moins depuis qu’on est en stade 2 du coronavirus et on n’est pas à l’abri d’une fermeture temporaire si la situation s’aggrave. Nous, on a de la chance, on est propriétaires des murs donc on peut survivre à une fermeture quelques semaines mais je pense à d’autres collègues de bordels qui sont locataires et qui vont douiller ».