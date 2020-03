D’après le média LGBT+ allemand queer.de, le FDP et les Verts font pression afin de mettre un terme au traitement qui est réservé aux hommes gays et bis, ainsi qu'aux hommes trans, concernant le don du sang. Pour l'instant, ces personnes doivent justifier d’un an d’abstinence sexuelle pour pourvoir donner leur sang.

« Une période de douze mois sans relations sexuelles pour un don de sang est en fait infondée. »

L’appel à la révision des directives de l'Association médicale allemande est lancé. Il s'agit, plus précisément de la « Directive pour l'extraction du sang et des composants sanguins et pour l'utilisation des produits sanguins », qui est élaborée par l'Association médicale allemande et l'Institut Paul Ehrlich. Ces deux organisations établissent les règles et les conditions selon lesquelles les personnes peuvent donner du sang.