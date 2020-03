Mike Pence « fier » de sa gestion, pourtant jugée exécrable, de la crise du VIH en Indiana

Mike Pence a défendu sa gestion de l’épidémie de VIH survenue de 2014 à 2015 lorsqu’il était gouverneur de l’Indiana, se disant « fier » de son travail. Une réponse à ceux et celles qui s’interrogeaient sur ses capacités à combattre le coronavirus. En effet, Donald Trump a annoncé mercredi 27 février qu’il nommait Mike Pence, son vice-président, à la gestion de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche samedi 29 février, Andrew Feinberg, journaliste à Breakfast Media, a demandé à Trump : « Quelle garantie pouvez-vous donner aux Américains, que les considérations politiques et les problèmes idéologiques ne joueront aucun rôle dans la réponse de votre gouvernement à ce virus ? » Alors que la question était posée, le vice-président a d’abord secoué la tête d’un air désapprobateur derrière le Président.

.@AndrewFeinberg asks Trump a great question about why Americans should trust Pence to oversee the coronavirus response given that he allowed an HIV outbreak to spiral out of control in Indiana. Pence downplays the situation by saying the outbreak happened in "a very small town." pic.twitter.com/IAOuQr7JV9

