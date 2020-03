Municipales : Les propositions LGBT+ des six listes principales à Paris

À 10 jours du premier tour des élections municipales, zoom sur les propositions LGBT+ des six principales listes à Paris. Nous avons épluché les programmes, disponibles sur Internet, des six candidat.e.s qui se détachent dans la course à l'Hôtel de Ville.

Sans beaucoup de surprise, les listes de gauche font plus de propositions concrètes, les listes de Rachida Dati et d'Agnès Buzyn n'ont pas de chapitre spécifique sur les problématiques LGBT+. Quand à Cédric Villani, le candidat indépendant, il consacre une section de son programme aux mesures pour les personnes LGBT+.