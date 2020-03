À quoi va ressembler la « Maison des cultures LGBT+ » annoncée par Anne Hidalgo ?

Le 26 février dernier, la Maire de Paris a annoncé la création d'une « Maison des cultures LGBT+ » à la capitale. Selon nos informations, le local de 500m² est situé au 22 rue Malher dans le Marais (IV arrondissement).

À propos de la Maison des Cultures #LGBTQI+ , et en attendant que le travail aboutisse concernant le Centre d’Archives dédié - et distinct - voici ce qu’a dit @Anne_Hidalgo hier soir ⬇️ (Cette maison est un projet porté depuis +sieurs mois et déjà élaboré avec des associations). https://t.co/WD6qjMa0gc

