Bobigny : Un homme devant les assises pour viol « punitif » d'une femme lesbienne

« Il m'a punie pour trois choses : être lesbienne, ne pas avoir eu peur de le ramener chez moi et ne pas avoir eu peur de lui dire non ». Jeudi et vendredi, un homme de 24 ans comparaît à Bobigny. Il est accusé d'avoir violé, battu et volé une jeune femme « en raison de son orientation sexuelle ».

Le 8 octobre 2017, à 3H30 du matin, Jeanne (prénom modifié), 30 ans, boit une bière avec une amie sur les marches de la place de la République, à Paris, après une soirée arrosée en boîte de nuit. Un jeune homme les aborde.

Flirt à République