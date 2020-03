Christophe Soret, directeur de Garçon Magazine, figure sur la liste de Marcel Campion à Paris

Selon nos informations, Christophe Soret, fondateur et actuel directeur des titres gays Garçon Magazine et Qweek, est présent sur la liste de Marcel Campion, Libérons Paris, pour les élections municipales du 15 et 22 mars prochain. L'information est vérifiable sur le site du ministère de l'Intérieur. La limite de dépôt des listes avait été fixé au vendredi 28 février et ces listes sont désormais publiques.

