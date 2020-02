La scène s'est déroulée samedi 22 février lors d’un rassemblement à Denver, au Colorado. Zachary Ro, un garçon de neuf ans, a lu sa question au candidat démocrate à la présidentielle américaine, Pete Buttigieg.

« Merci d'être si courageux. Pourriez-vous m'aider à dire au monde que je suis gay aussi ? Je veux être courageux comme vous », a demandé le jeune homme. La foule a commencé à applaudir et scander « love is love » (l'amour est l'amour) et Zachary Ro est monté sur scène.

« Love is love »