Au cœur de Mexico, reportage au centre Vida Alegre qui accueille les séniors LGBT+

Le petit édifice aux couleurs pastel et au drapeau arc-en-ciel détonne dans la grisaille de la Colonia Alamos, au sud de Mexico. À l’intérieur, les deux petites pièces s’animent de rire et de discussions allègres. Les passant.e.s intrigué.e.s s’arrêtent pour jeter un œil et prendre quelques friandises mises à leur disposition dans un présentoir posé sur le trottoir.

Samantha Flores arrive sur le coup de midi, d’un pas lent mais assuré. Cette femme trans de 86 ans, salue un à un les usagers du centre Vida Alegre (« Vie joyeuse ») qu’elle a fondé en mars 2018. Cette maison de jour pour personnes âgées LGBT+ lutte contre l’isolement et s’efforce d’améliorer les conditions de vie d’une tranche précaire de la population mexicaine.

Manque de services