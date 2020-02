Dans nos placards queers (1/4) : S’habiller quand on est butch

Piercing septum et casquette, Camille regarde au loin l’objectif, sur son post Instagram. A 23 ans, elle est devenue une « tomboy model » et publie régulièrement des photos d’elle dans des looks androgynes. Larges chemises à carreaux, tee-shirt blanc… elle joue avec les codes du vestiaire masculin.

Comme elle, la plateforme compte nombre d’influenceuses tomboy ou butch. « J’ai participé à la campagne #showus de Getty Images », explique-t-elle avec fierté. Le projet, en partenariat avec Dove et Girl Gaze, a donné naissance à une banque de 5000 photos pour “casser les stéréotypes de la beauté ». Une expérience marquante pour la jeune professeure d’espagnol, qui vit à Strasbourg. « Je n’ai jamais vu personne qui me ressemblait dans le milieu de la mode », confie-t-elle. Hormis quelques personnalités comme les tops Cara Delavigne et Erika Linder, les modèles androgynes et ouvertement queers sont encore rares.

Les butchs hors-la-loi ?