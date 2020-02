Justin Fashanu, premier et unique footballeur pro anglais ouvertement gay, honoré au Hall of Fame

Justin Fashanu, premier joueur professionnel anglais à avoir annoncé publiquement son homosexualité en 1990, entre mercredi 18 février parmi les grandes gloires du football anglais dans le Hall of Fame.

Cette date marque le 59e anniversaire de l'attaquant qui s'est suicidé par pendaison huit ans après son coming-out, mal accueillie notamment par son frère John qui avait qualifié Justin de « paria » dans sa famille, affirmant qu'il ne voulait que « se faire remarquer ».

Proud to be inducting Justin Fashanu into the #NFMHallOfFame this morning. 🏳️‍🌈 Follow the ceremony, including our new LGBT+ Tour, over on our Instagram story.https://t.co/roTRWdnVdT pic.twitter.com/1uyE9ZNoDS

— Nat. Football Museum (@FootballMuseum) February 19, 2020