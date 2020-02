Un LMPT dans ta ville, le compte Twitter qui traque les candidat.e.s anti-égalité de la République En Marche

On n’arrive presque plus à les compter tellement ils et elles sont nombreux.ses. Ce sont les candidat.e.s aux élections municipales de La République En Marche qui ne disent pas ou plus leur nom. Un compte Twitter a décidé de mettre à jour les agents doubles de La Manif Pour Tous. Son nom ? Un LMPT dans ta ville @LaREMpourTous.

Les animateur.rice.s du compte se connaissent uniquement via Twitter. Iels opèrent dans l’ombre depuis décembre 2019 et préfèrent garder l’anonymat. Leur mission est claire : dévoiler l’hypocrisie et les « investitures douteuses » de La République En Marche pour les prochaines municipales.

Selon la personne qui nous répond pour cette enquête, par message Twitter, iels ont commencé à tendre l’oreille à l’annonce de l’investiture d’Aurélie Taquillain à Courbevoie : « Cette ex-proche de Sens commun (mouvement politique français de droite né à la suite des manifestations contre la loi Taubira, ndlr) s’est empressée de dire qu’elle était désormais pour la PMA. À l’automne, d’autres investitures ou soutiens de candidats pas franchement connus pour leur soutien à l’égalité des droits pour les LGBT sont venus confirmer que ces cas n’étaient pas isolés. L’idée de centraliser sur un compte Twitter toutes ces investitures a germé et on l’a lancé, en se disant que par bouche à oreille ça permettrait peut-être d’en faire remonter d’autres. »

"Sens commun c'est génial !" En 2014, le sénateur-maire de l'Yonne @JBLemoyne participait à un clip de soutien à #SensCommun. Pour les #Municipales2020, il se parachute à Biarritz. La REM investit-elle des transfuges #LMPT dans votre ville ? Cherchez sur @LaREMpourTous. pic.twitter.com/Uo48aMfLQb — Un LMPT dans ta ville (@LaREMpourTous) December 10, 2019

Un travail de fourmi