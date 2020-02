Starbucks met en scène un jeune homme trans dans une nouvelle pub britannique

La vidéo montre plusieurs moments de la vie du protagoniste, un jeune homme trans, où il est appelé par son deadname. Son médecin, un livreur et même son père se réfèrent à lui par le nom utilisé avant sa transition.

La publicité se termine par une visite à Starbucks où le jeune homme est appelé par son vrai nom, James, par le barista. « James » est également écrit sur sa tasse de café.

La vidéo est lauréate du prix « Diversity in Advertising » de Channel 4, une chaîne de télévision britannique. Le spot publicitaire garantit 1 000 000 de livres (1 178 000 euros) de temps d'antenne commercial. Il a été diffusé pour la première fois dimanche 2 février au Royaume-Uni.

Dans la description de la vidéo sur YouTube, Starbucks UK écrit : « Chez Starbucks, écrire votre nom sur une tasse et l'appeler est un symbole de notre accueil chaleureux. C’est un petit geste, mais symbolique de ce en quoi nous croyons : la reconnaissance et l’acceptation, qui que vous soyez ou voulez être. Nous accueillons tout le monde ».

Levée de fonds pour les jeunes personnes trans britanniques