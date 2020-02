Un parc de New York renommé en l'honneur de l'activiste trans Marsha P. Johnson

Andrew Cuomo a annoncé le nouveau nom du East River State Park à Brooklyn lors du gala de la Human Rights Campaign à New York, samedi 1er février. Le gouverneur de l’État de New York a assuré que le parc prendrait le nom de Marsha P. Johnson, icône militante trans.

Andrew Cuomo a affirmé lors du gala que « l'État de New York est la capitale progressiste de la nation. Alors que nous gagnons la bataille juridique pour plus de justice envers la communauté LGBTQ, à bien des égards, nous perdons la guerre pour l’égalité », rapporte AP News.

Crimes de haine en augmentation