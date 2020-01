Liverpool annule la venue d’un prédicateur américain homophobe

Le centre de conférences ACC Liverpool a annulé un événement mettant en vedette le prédicateur homophobe Franklin Graham. Sa venue était prévue pour le 12 juin dans le cadre de sa tournée au Royaume-Uni.

Un porte-parole de la salle a déclaré que la direction avait récemment été « mise au courant d'un certain nombre de déclarations que nous considérons incompatibles avec nos valeurs », rapporte la BBC. « Après avoir pris connaissance de cela, nous ne pouvons plus concilier l'équilibre entre la liberté d'expression et l'impact clivant que cet événement a dans notre ville ».

« Nous avons informé les organisateurs de l'événement que les réservations ne seront plus possibles. Nous sommes fiers de représenter toutes les communautés », ajoute-t-il.

Le maire de la ville et les groupes de défense des droits LGBT+ ont salué cette décision.

Des propos homophobes virulents