Rosine Maiolo, auteure de « Mamans hors-la-loi » : « Ce parcours vers la maternité a été un accélérateur de vie »

Mamans hors-la-loi, de Rosine Maiolo, est à la fois le journal d’une PMA et le récit d’une histoire d’amour et de parentalité. Ce livre permet, via le prisme de l’expérience personnelle, d’aborder tout le champ de l’homoparentalité et d’ouvrir avec intelligence le dialogue avec celles et ceux qui pourraient être encore sceptiques sur la nécessaire promulgation de la loi ouvrant la PMA à toutes les femmes. Alors que dimanche 19 janvier, quelques milliers d'irréductibles battaient le pavé pour s’y opposer, Komitid a rencontré la journaliste Rosine Maiolo, auteure de ce livre qui raconte une PMA dans un couple de femmes vue de l’intérieur et qui n’évite aucun sujet.

Komitid : Comment est venue l’idée de mêler votre expérience personnelle et une vraie réflexion sociétale sur la PMA dans votre livre « Mamans hors-la-loi » ?

Rosine Maiolo : Il y a eu plusieurs motivations. L’idée est présente depuis un petit moment mais le projet est véritablement né il y a un an alors que j’étais empêtrée dans les aller-retours en Espagne pour ma deuxième PMA, baptisée dans le livre « Opération Bébé 2 ». Les gens ne se rendent pas compte de ce qu’est une PMA dans l’absolu et ce que cela suppose au quotidien pour un couple de femmes. L’écriture permet aussi de traverser les épreuves, cela m’a aidée. Et puis, il y a eu une discussion avec une de mes amies journalistes qui a co-écrit le livre avec moi et qui pensait qu’il fallait vraiment raconter cette histoire.