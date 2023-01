L'Autre Cercle dévoile les lauréat·es de l'édition 2022 des Rôles Modèles LGBT+ et Allié·es

Comme le souligne l’association, cet événement a d’autant plus de sens quand on sait que selon les résultats du Baromètre LGBT+ 2022 de L’Autre Cercle réalisé avec l’Ifop, une personne LGBT+ sur deux n’est toujours pas visible dans son organisation.

Quatre ans après la première édition, en 2019, le but des Rôles Modèles LGBT+ et Allié·es est toujours d’actualité : donner une meilleure visibilité et favoriser une meilleure inclusion des personnes LGBT+ au travail.

A l’occasion de la Journée internationale du coming out, mardi 11 octobre, L’Autre Cercle a dévoilé la liste des 100 nouvelles personnalités nommées dans le cadre de l’édition 2022 des Rôles Modèles LGBT+ et Allié·es. Elles ont été choisies par un jury paritaire de neuf membres dont d’ancien·nes lauréat·es. Parmi les cents nouveaux lauréat·es de l’édition 2022, on trouve des dirigeant·es LGBTI du secteur privé ou public ou membres d’une instance de direction. Quatre femmes et 16 hommes, dont le directeur général de Jazz Pharmaceuticals Franck Cousserans, la fondatrice de Peoplepro Maud Grenier ou encore le Directeur général des services de la Ville d’Arceuil.

Une autre catégorie réunit les « Rôles modèles LGBT+ Leaders » dans laquelle figure des salariés·es LGBT+ du secteur privé ou agent·es du secteur public, mais non membres d’une instance de direction. Parmi les lauréat·es, des profils variés, avec encore une forte proportion d’hommes, dont l’animateur Christophe Beaugrand, mais aussi la cheffe de projet MOA Réseaux Nathalie Bourdon d’Orange, l’économiste à l’OCDE Maria Salvetti ou encore le conseiller lutte contre la haine anti-LGBT à la Dilcrah Yohann Roszewitch. Il faut ajouter aussi six « Rôles Modèles LGBT+ Leaders 1er emploi ».

Deux autres catégories regroupent 39 lauréat·es allié·es qui, selon L’Autre Cercle, contribuent à l’inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail.

La liste complète des lauréat·es est à retrouver sur le site dédié aux Rôles Modèles 2022.