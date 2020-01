De 2010 à 2019, une décennie capitale pour la visibilité des personnalités LGBT+

Komitid passe en revue les événements marquants des années 2010 dans la visibilité des personnes LGBT+ pour mieux montrer ce qu’on attend dans les années à venir. Après l'actu internationale et française et la santé, nous nous intéressons à la culture, au sport et à la mémoire LGBT+.

Sport

Dans le monde du sport, la décennie 2010 aura surtout été marquée par de nombreux coming-outs : le basketteur américain Jason Collins et le plongeur Tom Daley en 2013, le nageur Ian Thorpe en 2014, l’athlète Kerran Clement en 2019.

Des coming-out trans aussi, comme celui, en 2015, de Caitlyn Jenner, championne olympique du décathlon aux JO de Montréal, puis celui, en 2018, de Sandra Forgues, ancienne championne olympique de canoë biplace aux JO d’Atlanta.

Le rugbyman britannique Gareth Thomas, qui avait fait son coming-out en 2009, a révélé sa séropositivité dix ans plus tard.

Megan Rapinoe superstar